Quien es infiel una vez lo hará de nuevo según este estudio

Uno de los temas más complicados al hablar de relaciones de pareja es la infidelidad. Para muchos es un punto de no retorno que implica una ruptura definitiva, para otros es solo un error que se puede perdonar.

Cuando pasamos por alto una infidelidad lo hacemos con la esperanza de que el otro cambie y no vuelva a ocurrir, pero según la ciencia eso es poco probable, pues aseguran que una persona infiel lo seguirá siendo.

Un estudio publicado en la revista ‘Nature America’ titulado The Brain Adapts to Dishonesty ha comprobado que si se perdona una infidelidad, lo más probable es que vuelva a ocurrir en un futuro.

La razón que los investigadores dan para esto es que el cerebro entiende el perdón, o la falta de consecuencias, como un signo de que no pasa nada, por lo cual asimila la acción de engañar como algo normal.

Con el tiempo, la persona infiel irá perdiendo conciencia de que lo que hizo está mal y continuará realizándolo: “Creemos que la falta de respuesta en los actos de deshonestidad, se verá reflejada en la respuesta emocional”, aseguraron los científicos. Lo que significa que con el tiempo aprenderá a mentir mejor.

Lo peor es que conforme el cerebro vaya aceptando que la deshonestidad está bien, también podría ir aumentando el nivel de gravedad del acto. Por ejemplo, si al principio tu pareja te mintió sobre dónde o con quién estaba, después podrá mentir sobre sus encuentros sexuales con otras personas sin sentir culpa.

Y una vez que el cerebro entiende la mentira como algo bueno, muy difícilmente se podrá revertir o volver a ser honesto, pues la semilla se quedará plantada en el inconsciente de forma permanente.

Seguramente te has debatido mil veces entre si debes o no perdonar una infidelidad, por pequeña que sea. Toma en cuenta esta información y pregúntate si estás dispuesta a vivir con desconfianza e incertidumbre, o a aceptar que quizá no seas la única en su vida con tal de conservar a tu pareja.