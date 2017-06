Chivas desmiente interés por Jürgen Damm; West Ham lo busca

Jürgen Damm no llegará a las Chivas pero podría emigrar a la Premier League, específicamente al West Ham que ha mostrado gran interés en el habilidoso mexicano que pertenece a los Tigres.

Por medio de su cuenta de Twitter, José Luis Higuera, CEO de Grupo Omnilife, informó a la afición del Guadalajara que no se dejen engañar porque no hay interés en fichar al joven futbolista.

A toda la aficion @Chivas no la engañen, no estamos interesados en Jurgen Damm. Gran jugador pero no entra en nuestros planes

— Jose Luis Higuera B. (@JLHB33) 2 de junio de 2017