Mexicanos en el Oscar

Luego de la entrega número 88 de los premios de la Academia de Hollywood, en la que los mexicanos Alejandro González Iñárritu y Emmanuel ‘El Chivo’ Lubezki triunfaron con la cinta The Revenant un año después de haber sido reconocidos por Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), presentamos una lista de todas las personas nacidas en México que han recibido la preciada estatuilla dorada.

A continuación, la lista de personajes nacidos en México que han recibido un Premio Oscar:

Emile Kuri, ganador de dos premios Oscar a Mejor Diseño de Producción, por The Heiress (dir. William Wyler) en 1949 y por Twenty Thousand Leagues Under the Sea (dir. Richard Fleischer) en 1954.

Anthony Quinn, ganador de dos premios Oscar a Mejor Actor de Reparto, por Viva Zapata! (dir. Elia Kazan) en 1952 y en la misma categoría por Lust for Life (dir. Vincente Minnelli) en 1956.

Manuel Arango, ganador del Oscar a Mejor Cortometraje Documental y a Mejor Cortometraje por Centinelas del silencio (prod. Manuel Arango; dir. Robert Amram) en 1971 (La única ocasión en la que un mismo cortometraje ganó en ambas categorías).

Gonzalo Gavira formó parte del equipo ganador del Oscar a Mejor Sonido por El Exorcista (dir. William Friedkin) en 1974, sin embargo no está incluido en la lista ya que la estatuilla fue otorgado a los ingenieros de sonido de la película, Robert Knudson y Chris Newman.

Beatrice De Alba, ganadora del Oscar a Mejor Maquillaje por Frida (dir. Julie Taymor) en 2002.

Eugenio Caballero, ganador del Oscar a Mejor Diseño de Producción por El laberinto del fauno (dir. Guillermo del Toro) en 2006.

Guillermo Navarro, ganador del Oscar a Mejor Fotografía por El laberinto del fauno (dir. Guillermo del Toro) en 2006.

Lupita Nyong’o ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto por 12 Years a Slave (dir. Steve McQueen) en 2013.

Alfonso Cuarón, ganador de dos premios Oscar, a Mejor Director y a Mejor Edición (compartido con Mark Sanger) por Gravity, en 2014.

Alejandro González Iñárritu, ganador de cuatro premios Oscar; a Mejor Película (compartido con John Lesher y James W. Skotchdopole), a Mejor Dirección y a Mejor Guión Original (compartido con Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris, Jr. y Armando Bo) por Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), en 2015; y a Mejor Dirección por The Revenant en 2016.

Emmanuel Lubezki, ganador de tres premios Oscar a Mejor Fotografía, por Gravity (dir. Alfonso Cuarón) en 2014, por Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia) (dir. Alejandro González Iñárritu) en 2015 y por The Revenant (dir. Alejandro González Iñárritu) en 2016.

Con información de moreliafilmfest.com