Zavala: ‘No acompañaré a un PAN que renuncie a sus principios’

Advierte Margarita Zavala que no acompañará a un PAN que renuncie a sus principios. A través de un video subido a sus redes sociales, aseguró que Acción Nacional está en una encricijada y culpó de ello a la dirigencia.

Culpó la dirigencia de Acción Nacional de alejarse de los principios del partido, incluso, asegurando que bajo el mando de Ricardo Anaya, la fuerza política se está convirtiendo en lo que se desprecia de otros partidos.

He pedido que Ricardo Anaya no sea juez y parte en la contienda. He pedido lo mismo que he ofrecido: jugar limpio, conciliar antes que confrontar y respetar la dignidad de las personas. Durante dos años, su respuesta ha sido la misma: mentir, hacer trampa, simular, pactar con el gobierno y con otros partidos”, puntualizó.