VIDEO: Si Yunes demuestra que recibí dinero, renuncio a la política: AMLO

El mandatario estatal acusó a López Obrador de no tener autoridad moral para criticarlo puesto que recibió dinero del hoy prófugo Javier Duarte, a lo que el ex candidato presidencial le respondió llamándolo corrupto.

Por el contrario, López Obrador exigió al veracruzano –con quien sostuvo este día una serie de acusaciones- que si no presenta las pruebas de lo que arma y es una mentira entonces que se vaya denitivamente de Veracruz, al que le ha hecho mucho daño.

El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, retó en redes sociales al gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares; “si demuestra que Duarte me dio dinero renuncio a la política”, aseguró.

En este sentido, en un video difundido en redes sociales, Andrés Manuel López Obrador acusó al gobernador panista de ser un hipócrita y un corrupto, y denunció que pretende imponer a su hijo, el senador con licencia Fernando Yunes, como presidente municipal del puerto de Veracruz.

Al insistir que Yunes es igual que corrupto que Javier Duarte, López Obrador lanzó el reto: “Es cosa que demuestre que Duarte me dio dinero y yo renuncio a la política, me retiro de la política si es que Yunes lo demuestra”.

Al señalar que nunca ha visto ni conoce a Javier Duarte, el tabasqueño utilizó el mismo tono para pedir a Yunes Linares que si no es cierto su dicho de que recibió dinero del ex gobernador entonces que él deje la gubernatura de Veracruz, “que deje el poder que ostenta porque no le está haciendo ningún bien al pueblo veracruzano”.