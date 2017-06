Truenan priistas contra la dirigencia nacional

Ex dirigentes nacionales, estatales y legisladores federales del PRI reventaron contra la dirigencia de ese partido, los métodos para organizar la Asamblea Nacional de agosto próximo, los escándalos de corrupción y el riesgo de que el candidato presidencial del 2018 sea elegido a través de una decisión cupular.

Durante una reunión privada, realizada ayer en el hotel Casa Blanca, los priistas criticaron la manera en la que el Gobierno ha tratado y usado a la militancia.

“Los militantes, la verdad, están molestos con nosotros, están molestos con el partido, están molestos con el Gobierno, se sienten utilizados, que nada más los toman en cuenta cuando es un proceso electoral”, acusó la ex secretaria general del PRI, Ivonne Ortega, quien incluso sugirió pedir perdón a la ciudadanía.

“La militancia está molesta y necesita que alguien le pida perdón y que luego la volvemos a enamorar”.

Convocados por la expresión interna del tricolor “Alianza Generacional”, los priistas censuraron el abandono de la dirigencia nacional en los estados donde son oposición y también el descuido del Gobierno federal frente a graves problemas, como la violencia y la inseguridad.

El presidente Ochoa nos tiene abandonados en Tamaulipas, es vergonzoso lo que está pasando. Tenemos un año que el señor no voltea a vernos, es increíble que los militantes se estén peleando con él para hacer los cambios que se necesitan. Si va a los estados lo van a abuchear, hay mucho enojo contra él, díganselo”, expresó el tamaulipeco Miguel de la Rosa.

“Hay desánimo, hay descontrol. Vamos cumpliendo un año que no hay un delegado, dicen que nadie quiere ir. Me mandan fotos de gente decapitada en Victoria, ese es el clima que estamos viviendo. La inseguridad con el PAN está peor que antes y no vemos la fuerza de la federación, que nos eche la mano, que voltee a vernos”.

En el encuentro, también condenaron que el PRI no haya actuado a tiempo en contra de quienes han incurrido en actos de corrupción, lo que ha terminado por ensuciar la imagen de todos los militantes.

Demandaron que el próximo candidato presidencial sea producto de una elección abierta y que no tenga en su historial antecedentes de malos manejos.

“Estamos hasta la madre de tener que ser juzgados por unos cuantos y aceptar que todo el priismo somos gente corrupta”, aseveró José Ramón Martell, ex integrante de la dirigencia nacional del PRI y ex vicecoordinador de los diputados federales.

“El tema número uno es consulta directa a la base, abierta a la base, militantes y simpatizantes. Se dijo que no a los candados que limiten la posibilidad de que tengamos un perfil de quien cumpla con la demanda número uno de los ciudadanos: tener un candidato honesto y honorable. Eso es insoslayable”.

Según el testimonio de varios de los presentes, los priistas se refirieron al reciente nombramiento de Fernando Charleston como delegado del CEN en Morelos, quien llegó al cargo en medio de una investigación en su contra por el delito de peculado, ya que fue Secretario de Finanzas del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Los priistas sostuvieron que “el dedazo” en la elección de los candidatos ha mermado la rentabilidad electoral de ese partido y ha generado divisiones internas que le han costado derrotas y la pérdida de millones de votos desde el 2012 a la fecha.

Aseguraron que, tras los resultados electorales del pasado 4 de junio, la dirigencia del PRI no debe actuar de manera triunfalista e incluso reconocieron que buena parte de los votos del tricolor en el Estado de México sirvieron a otros partidos.

“El millón 200 mil votos que tuvo Juan Zepeda, ¿de dónde lo sacó? Son de los militantes nuestros, que reconocerlos que están molestos”, aseveró Ortega.

Los reproches fueron lanzados frente al secretario técnico del Consejo Político Nacional, Ernesto Gándara, quien fue designado por el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, para encabezar las reuniones previas a la XXII Asamblea Nacional de ese partido.

Luego de escuchar los reclamos, el senador reconoció que existe inconformidad por los escándalos de corrupción que han protagonizado funcionarios priistas.

“No estamos ajenos a nada de lo que se ha dicho y compartimos también nuestra inconformidad con situaciones que se han dado”, señaló.

En su turno, el ex diputado federal José Adolfo Murat cuestionó el reglamento de la Asamblea Nacional, ya que sólo se permitirá la participación de 3 mil delegados en las mesas temáticas, lo que deja fuera a unos 7 mil delegados del tricolor.

“Si no, pareciera que nada más van a ir de paleros a levantar la mano, y entiendo que ese no es el objetivo”, sentenció.

Estuvieron presentes también Yolanda de la Torre; senadora; Rafael Galindo Jaime, ex dirigente de la CCI; José Alberto Aguilar Iñárritu, ex diputado federal; Jaime Santoyo, ex secretario de Gobierno de Zacatecas.

Así como Jorge Esteban Sandoval, ex dirigente estatal en Chihuahua; Miguel Ángel Martínez Navarro y Ángel Castillo, ex dirigentes priistas de San Luis Potosí; Carlos Pano Becerra, ex diputado federal Chiapas y Miguel de la Rosa, ex coordinador de la campaña del PRI en Tamaulipas.