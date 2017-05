‘No tengo recaudadores’, afirma AMLO y defiende a Rocío Nahle

El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a su llegada al aeropuerto de Veracruz afirmó que no tiene recaudadores. “No lucho por dinero, no soy Yunes, ni Peña, ni Salinas, lo repito, me pueden llamar Peje pero no soy lagarto”, dijo.

Al ser cuestionado sobre el video difundido este jueves por El Universal en donde aparece Eva Felicitas Cadena Sandoval, quien es sujeta a investigación por presuntos delitos electorales y que involucra a la diputada federal Rocío Nahle García como operadora financiera, y al coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Amado Cruz Malpica.

López Obrador indicó también y al igual que Rocío Nahle, que es el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares quien es el autor de los videoescándalos, “son acuerdos entre Peña, Osorio Chong y Yunes”, acotó.

López Obrador indicó también y al igual que Rocío Nahle, que es el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares quien es el autor de los videoescándalos, “son acuerdos entre Peña, Osorio Chong y Yunes”, acotó.

Defiende la honestidad de Rocío Nahle Andrés Manuel López Obrador dirigente nacional de Morena afirmó que la diputada federal por Veracruz no tiene nada que ocultar e hizo hincapié en la integridad de la legisladora.

“Se quiere enlodar a dirigentes de Morena, les molesta mucho la actuación de Rocío Nahle porque es una mujer íntegra, una mujer de lucha y este corrupto de Yunes está acostumbrado a comprar a todos”, apuntó.

“Rocío Nahle es una mujer honesta, muchísimo más honrada que el corrupto de Yunes Linares, ¿ya se entendió o no se entendió?”, apuntó.