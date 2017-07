Suspenden a Dowell como notario número 12

La Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Estado de Chihuahua determinó separar de manera definitiva de sus funciones como notario público a José Guillermo Dowell Delgado, titular de la Notaría Pública número 12 con sede en Ciudad Juárez.

La resolución fue notificada ayer al también dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a quien le ordenan entregar libros, sellos, archivos, protocolos y demás documentos una vez que quede firme el fallo.

“… una vez que éste firme la sanción de separación definitiva impuesta, que se ha decretado por esta autoridad, procédase a gestionar la respectiva cancelación de la patente respectiva”, dice la notificación firmada por Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez, director del Registro.

Dowell Delgado confirmó que ayer por la tarde fue notificado de la resolución en la notaría, ubicada en la avenida 16 de Septiembre y Panamá, en la colonia Partido Romero.

Sin embargo, subrayó que la notaría sigue abierta y en funciones de manera normal, como lo establece la misma resolución, porque impugnará dicho fallo.

“Me están dictando una resolución que dice que me quitaran la notaría una vez que esa resolución quede firme y obviamente voy a impugnar y obviamente la notaría sigue funcionando hasta en tanto no se resuelva de manera definitiva, la notaría sigue abierta con toda normalidad, así lo dice la propia resolución”, dijo.

Explicó que de acuerdo con el documento de más de 60 hojas que le entregaron, el único argumento del Gobierno del Estado para sancionarlo es que no pidió licencia para separarse de su cargo como notario cuando asumió el cargo como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.

“La licencia se pidió y se concedió en los mismos términos que se concedieron todas las licencias en los últimos 18 años, pero ahora el gobierno cambia el criterio y dice que la licencia que me dieron no es suficiente, que sí pedí mi licencia, que me la contestaron, pero dice que no es suficiente, que no está bien otorgada, ese es el criterio que están cambiando”, agregó.

Por ello, anticipó que planteará su defensa en los términos que establece la ley, primero ante la Secretraría General de Gobierno y en su caso hasta mediante un amparo de la justicia federal, porque considera que en la inspección que le realizaron hay vicios y errores.

Además, manifestó que la resolución se dicta en contra de la opinión expresada por el Notariado del Distrito Bravos, al que pertenece Juárez, así como el estatal, que por unanimidad determinaron en respectivas asambleas que el procedimiento en su contra era incorrecto y violatorio, porque el cambio de criterio de la Dirección del Registro con respecto a las licencias resulta “innecesario, infundado y erróneo”.

Dowell Delgado consideró que se trata de un acto histórico que no obedece a temas jurídicos, sino de otra índole, porque nunca se había tomado una determinación de este tipo ante la solicitud de una licencia de algún notario público para separarse de sus funciones.

La resolución se dicta luego de que el 21 de febrero de este año se inició una inspección especial en su notaría derivada de una queja presentada por la ciudadana María Hilda Francisca de la Vega Cobos ante la Secretaría General de Gobierno en la capital del estado, el 17 de febrero.

A través de un comunicado de prensa, el Gobierno del Estado informó que la inspección se debía a presuntas irregularidades realizadas por el titular de la notaría, tras ausentarse por períodos extendidos y fuera de tiempo en las licencias solicitadas.

Las presuntas irregularidades cometidas datan del 3 de febrero del 2015, cuando Guillermo Dowell por designación directa del exgobernador César Duarte Jáquez, asumió el cargo de subsecretario de Gobierno en Ciudad Juárez.

Asimismo, porque durante el mismo tiempo desempeñó el cargo de presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, lo cual supuestamente realizó sin obtener las licencias legalmente y separarse de la función notarial en casos no autorizados por la Ley del Notariado.