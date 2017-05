Romero Hicks se suma a aspirantes del PAN para 2018

Juan Carlos Romero Hicks se suma como aspirante a la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia en el 2018. En entrevista televisiva, el senador adelantó que aceptará las reglas de la contienda interna, por lo que descartó, en caso de no favorecerle el apoyo interno, ir como independiente.

Soy panista, competiré dentro del partido y aceptaré las reglas”, además, precisó: “Marcaré agenda, tengo un perfil diferente y mi estilo es de conciliación y unión”.

Descartó que el partido blanquiazul se encuentre en crisis ante señalamientos de algunos militantes. “El Partido Acción Nacional no está en crisis”.

Mientras tanto, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, indicó que “en el PAN la línea es no dar línea, lo que tenemos que hacer es mostrar motivación de cara y de frente al país. Me he preparado toda la vida y hoy estamos anunciando que cuando el partido convoque a su proceso de elecciones nos estamos apuntando con mucho gusto”.

Y habló de los tiempos… “El Instituto Nacional Electoral va a convocar a elecciones a partir de septiembre, los partidos van a saber sus métodos de elección o designación a fines de septiembre, la convocatoria es hasta octubre… Vamos a tener una competencia sabrosa”.

Al ser cuestionado sobre el papel del líder nacional de la fuerza política, puntualizó: “Ricardo Anaya tiene un papel muy importante y la prueba será el próximo 4 de junio”.

Y agregó: