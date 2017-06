Roberto Borge podría enfrentar juicio en libertad

El proceso de extradición del ex gobernador priista podría llevar hasta un año; autoridades mexicanas tienen 60 días para realizar la solicitud formal

Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, tendría posibilidades de enfrentar en libertad su proceso, debido a que el delito de lavado de dinero no es considerado grave y no amerita prisión preventiva oficiosa.

Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), confirmó que con el Nuevo Sistema Penal Acusatorio federal, el uso de recursos de procedencia ilícita tiene una pena de entre cinco y 15 años de cárcel.

En entrevista para MVS, Elías Brltrán dijo que esperarán a que se sumen más acusaciones en contra de Borge Angulo para que se concreten argumentos para que esté preso durante el proceso judicial.

“Hay que recordar que estamos en espera de que pudieran existir otras órdenes de aprehensión, en ese sentido habría que esperar para que se presente la solicitud formal para ver todos los delitos que se pudieran incluir en esta solicitud formal para poder determinar si cuando regrese a México, enfrentar a la justicia mexicana exista algún delito considerado como grave en términos de nuestra constitución de nuestro nuevo Sistema Penal. Si y dependerá de la determinación del juez en base a los argumentos que va a presentar la Procuraduría de la República hasta el momento”, dijo Elías Beltrán.

El subprocurador agregó que el proceso de extradición del ex gobernador priista podría llevar un tiempo de entre un mes y un año y recordó que las autoridades mexicanas tienen 60 días para realizar la solicitud formal.

Borge angulo rechazó este martes acogerse al proceso de extradición a México, además que argumentó como ilegal su detención en Panamá, pues fue aprehendido cuando se encontraba en un avión de jurisdicción francesa, por lo que antes se debió alertar a las autoridades de ese país sobre el arresto.