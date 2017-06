No hay pruebas de supuesto espionaje a periodistas: Presidencia

El Gobierno de la República reaccionó al reportaje difundido a través del hashtag #GobiernoEspía, publicado este lunes en la portada del diario estadounidense New York Times y refutó que no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje a destacados activistas y periodistas del país.

Daniel Millán Valencia, director general de Medios Internacionales de la Presidencia de la República aseguró que el respeto a la privacidad y la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a la libertad, democracia y Estado de derecho. “Condenamos cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona”, subrayó.

Según el reportaje “Using text as lures, Governments Spyware targets mexican journalist and their families”, del prestigiado New York Times, “destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano que, en teoría, sólo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.”

El reportaje reveló que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha espiado de manera ilegal a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas, que han trabajado temas de corrupción y/o violaciones graves a derechos humanos, entre los que destacan: Ayotzinapa, Tlatlaya, Atenco, Casa Blanca, Tanhuato, Ley 3 de 3 y Panamá Papers.

La periodista Carmen Aristegui; el director del Centro Prodh, Mario Patrón; el director de IMCO, Juan Pardinas; el de MCCI, Salvador Camarena; la de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas; de R3D, Luis Fernando García; de SocialTIC, Juan Manuel Casanueva; y el investigador de Citizen Lab, John Scott-Railton, convocaron a conferencia este lunes en el hotel Fiesta Americana.

Los afectados anunciaron una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR), además de solicitar medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e informar a distintos organismos internacionales de protección de derechos humanos.

En nombre de la Presidencia de la República, Millán Valencia hizo un llamado a quienes pudieran haber sido víctimas de las acciones descritas en el artículo, a que presenten su denuncia ante el Ministerio Público de la Federación, a fin de que se puedan realizar las investigaciones correspondientes.