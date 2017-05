PROFEPA clausura por irregularidades equipo a empresa en NL

En un comunicado, la delegación en Nuevo León informó que de acuerdo con una inspección realizada a la empresa dedicada a la fabricación de motores eléctricos, se observó que cuenta con Licencia de Funcionamiento (LF) otorgada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 1992, otorgada para la actividad de ensamble de motores eléctricos.

Indicó que la LF contemplaba la actividad de ensamble de motores, pero al inspeccionar y verificar la documentación y los procesos de la empresa, se encontró que ésta había realizado un cambio utilizando procesos térmicos y de fundición de aluminio no contemplados en la licencia.

Añadió que para realizar dicha actividad es necesario contar con la LAU expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), debido a que el procedimiento que realizan consiste en la fundición de aluminio, actividad considerada por la ley como de competencia federal.

Refirió que los procesos industriales que realiza la empresa no corresponden con las actividades previstas en la Licencia de Funcionamiento con la que cuenta, por lo que es imprescindible contar con LAU que incluya los equipos de fundición y curado. Mientras esto no sea así los equipos no pueden seguir operando.

Puntualizó que la LAU es un instrumento de regulación directa para establecimientos industriales de jurisdicción federal en materia de prevención y control de contaminación a la atmósfera, que establece condiciones para su operación y funcionamiento integral conforme a la legislación ambiental vigente.