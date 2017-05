Plantean reforzar medidas sanitarias en establecimientos de tatuajes

La diputada María Eugenia Ocampo indicó que no todos estos establecimientos cuentan con las normas de higiene y sanidad necesarias

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla pidió a las autoridades reforzar los operativos en establecimientos donde se realizan tatuajes y perforaciones, a fin de que cumplan con las condiciones mínimas de sanidad y evitar poner en riesgo la salud de los usuarios.

En entrevista, la legisladora de Nueva Alianza afirmó que durante los últimos años ha crecido el gusto por hacerse perforaciones o tatuajes entre los jóvenes, por lo que también se ha incrementado el número de establecimientos dedicados a esta actividad.

Sin embargo, advirtió, no todos cuentan con las normas de higiene y sanidad necesarias, lo que pone en peligro la salud de quienes acuden a estos lugares, pues están expuestos no sólo a infecciones en la piel, sino al contagio de otras enfermedades como la hepatitis B y C, e incluso el VIH.

“Es indispensable que la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), refuerce las acciones de inspección y vigilancia en dichos establecimientos”, señaló Ocampo Bedolla.

La legisladora afirmó que “se debe concientizar a la ciudadanía sobre los riesgos de realizarse tatuajes y perforaciones en locales que carecen de certificados de operación y más aún a lo que se exponen al hacérselos en tianguis o puestos ubicados en la vía pública”.

Por último, la también secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados precisó que en la Ciudad de México el año pasado la Cofepris cerró 33 locales dedicados a esta actividad por violar la regulación sanitaria.