Pide Delfina mesura ante inconformidad

Delfina Gómez pidió a sus simpatizantes ser pacientes y esperar a que el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) se pronuncie sobre las impugnaciones que Morena presentó contra el resultado de la votación del pasado 4 de junio en los 45 distritos electorales de la entidad.

La candidata morenista hizo un exhorto a que no desesperen y no participen en actos de protesta que podrían desencadenar la violencia.

“Créanme que no los vamos a defraudar, que no nos vamos a quedar sin luchar hasta la última instancia para lograr lo que por justicia nos corresponde. Y que no confundan que somos gente tolerante. ¿Ustedes creen que a mí no me gustaría encabezar una marcha, ir a una marcha, o, como me decía un compañero, tomar las autopistas? Claro que sí.

“A mí no me da miedo, pero sí tenemos que ser mesurados, porque lo que ellos quieren es que la gente nos señale de alborotadores, los que van a venir a descontrolar la paz social, por eso tenemos que ser más inteligentes que ellos y dar pasos más firmes pero más seguros”, expuso.

Durante una asamblea informativa en este municipio del “corredor azul”, en el que Morena venció al PAN -partido en el que milita el Alcalde Edgar Olvera- en dos de tres municipios electorales, Gómez advirtió ante decenas de morenistas que acudirá a instancias internacionales si el TEEM avala lo que calificó como un fraude electoral.

Por su parte, el petista Óscar Gonzalez Yáñez secundó el llamado de la ex Alcaldesa de Texcoco a la calma.

Durante su intervención en el templete, los morenistas lo interrumpieron y a gritos le preguntaron qué estrategia debían seguir para defender el triunfo de la candidata de Morena.

“Primero, agotando todas las instancias legales. Decirles a las instituciones que tienen una gran oportunidad de que creamos en ellas.

“Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para saber cómo defender nuestro voto, pero ésa es una etapa que hay que dejársela a nuestro querido compañero Andrés Manuel López Obrador, que es quien está conduciendo políticamente ese proceso. A todos les pedimos paciencia, todos estamos igual de irritados y molestos”, apremió.