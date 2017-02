Niña no quiere regresar a la escuela por miedo al bullying

Lo que en un principio se pudo tratar de una broma, estuvo a punto de quitarle la vida a una niña de 12 años en la Secundaria Técnica Número 17 en Salvatierra, Guanajuato.

Presuntamente una alumna inyectó en la bebida de su compañera de escuela y sin que nadie se diera cuenta, una porción de insecticida el cual fue ingerido en horario de clase.

“Me pusieron en mi bebida, me pusieron veneno (…) sí me lo tomé (…), me empecé a marear, se me empezaba a cerrar la garganta, me ardía mucho el estómago y me dolía mucho”.