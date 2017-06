¿Cómo Mireya envenenó a sus hijos y a sus padres?

Todos ellos, junto con la abuela Rosa María, quien sobrevivió a la ingesta, bebieron el coctel de clonazepam, carbamazepina, irbesartan y amitriptilina. No obstante, fueron los dos primeros los que les provocaron la muerte, detalla el informe.

Los cuerpos de la familia fueron encontrados en una habitación. Las autoridades no han determinado si el licuado lo tomaron en la sala y luego caminaron a la recámara o si ahí mismo lo ingirieron. No obstante, se sabe que la muerte de los adultos y los tres menores no fue instantánea.

“Hay reacciones físicas, el proceso de intoxicación dura algunos minutos. Lo que no puedo decir es si estaban consientes, inconscientes o cómo fue”, refirió el funcionario.

La abuela ya fue acusada de homicidio, pero solicitó un amparo. Sus hijos, Enrique y Miguel Agraz, también buscan el recurso. “Dentro de la carpeta de investigación se le impuso la calidad de imputada en este momento por su participación en el homicidio de tres menores de edad. Vamos a ver si es instigadora, partícipe o coautora, en qué grado participó en la consumación de este delito”, agregó el subprocurador.