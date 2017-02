Las renuncias, el sello del Gobierno Independiente

Pero los dos primeros funcionarios que abandonaron el “barco independiente”, fueron Ismael Rodríguez Campos, presidente de la Junta de Conciliación, el 5 de noviembre de 2015 y Julio César Martínez Castillo, secretario de Trabajo, el 24 de ese mismo mes.

Ambos anunciaron que dejaban la recién estrenada Administración, por razones de salud.

Arguyendo falta de apoyo, Verónica Sada presentó su baja en la Sub Secretaría de Energía, a Rodríguez Calderón, el 20 de enero de 2016.

La funcionaria, cuyo puesto dependía de la Secretaría de Desarrollo Económico, dijo que sus proyectos y propuestas no eran escuchados.

“Lo que me pasó a mí fue que yo fui invitada a participar en el tema de energía, pero al mismo tiempo no apoyada, no apoyada como mujer, no tomada en cuenta como mujer, las ideas planteadas que eran la del consejo de energía, etc., no valoradas y no respetadas en todo el sentido de la palabra”.