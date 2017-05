Ex tesorero de Javier Duarte niega que diputados lo protejan

El ex tesorero de Veracruz, Tarek Abdalá, negó que la Cámara de Diputados lo proteja y advirtió que tiene elementos suficientes para salir “bien librado” de las acusaciones por desvío de recursos, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias.

El funcionario que fue cercano al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, resaltó que para evitar su desafuero en la Cámara de Diputados presentó un argumento de “mucho peso”, es decir, fallas en el debido proceso dado que la Fiscalía General de Veracruz le ha impedido revisar las carpetas de investigación.

“Si no conozco de qué me están culpando, pues que no exista acción penal en contra mía, la idea es poder defendernos, pero para poder defendernos también tenemos que saber de qué nos están inculpando y este amparo es justamente eso, apelando a que la Fiscalía nos dé parte de cada una de las investigaciones que dice tener en mi contra para que pueda enfrentarlas y pueda resolverlas. Se han negado”, dijo.