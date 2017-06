Desechan 54% de impugnaciones en Edomex

El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) desechó el 54 por ciento de las impugnaciones presentadas contra el cómputo distrital de las elecciones a Gobernador.

En sesión, el Pleno dio a conocer que de los 130 juicios de inconformidad, 71 fueron improcedentes debido a que no se cumplió el principio de personería cuando se interpuso la demanda, esto es que la persona acreditada para hacer el procedimiento no lo hizo, sino un tercero.

El TEEM interpretó esto de acuerdo con el Artículo 426 en su párrafo primero, fracción tercera, del Código Electoral mexiquense.

Entre los juicios de inconformidad que se desecharon se encuentran algunos que interpuso Morena, el PRI, PT y PRD.

Estos resolutivos pueden ser impugnados ante instancias federales electorales. El Tribunal local tiene hasta el 14 de agosto para resolver los 59 juicios de inconformidad que aún tiene en análisis.

Desecha 45 impugnaciones de Morena

El Tribunal Electoral del Estado de México desechó los recursos de impugnación presentados por Morena contra los resultados de casillas que fueron dispuestas en los 45 distritos electorales de la entidad.

El argumento de los magistrados mexiquenses fue que los representantes del partido ante los Consejos Distritales no tenían personalidad jurídica para presentar las impugnaciones, informó Ricardo Moreno, representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

Agregó que, según los magistrados, los estatutos de Morena no prevén que se pueda derivar la autoridad del representante del partido ante el IEEM hacia los representantes distritales.

“Lo cual es totalmente falso”, afirmó en entrevista, “porque cuando fui designado representante de Morena ante el Consejo General (del IEEM), en la documentación anexa están establecidas las facultades para litigar la representación de Morena ante los Consejos Distritales.

“Tan es así, que la autoridad electoral reconoció los nombramientos que yo hice de los compañeros que están en cada uno de los distritos. Si no hubiese tenido yo la representación, evidentemente la autoridad electoral pudo haber negado la representación de Morena. Esto llevaría al extremo de que incluso todas las actuaciones de los representantes de Morena en los Consejos Distritales fuesen nulas, y esto no sucedió jamás”, expuso.

Moreno adelantó que su partido impugnará ahora las sentencias del TEEM ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para lo cual tienen un plazo de cuatro días a partir de la notificación oficial de la decisión de los magistrados mexiquenses.

“Se trata de una burda maniobra para entregar lo más rápido posible una constancia de Gobernador electo a Alfredo del Mazo y evitar entrar a fondo en el conocimiento de lo que se ha planteado en cada uno de estos juicios de inconformidad.

“Nosotros, de entrada, no teníamos ninguna esperanza de que el TEEM hiciera alguna sentencia en la que nos diera la razón, durante todo el proceso electoral han venido ayudando al candidato del PRI y ésta no es la excepción, no nos sorprende, es otra raya al tigre”, afirmó.

El pasado 13 de junio, una semana después de la elección, Andrés Manuel López Obrador anunció que Morena impugnaría los resultados electorales en los 45 distritos del Edomex y solicitaría la anulación de los votos en 5 de ellos.