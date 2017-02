No hay crisis económica: EPN

Al resaltar los avances en la creación de empleo, el combate a la pobreza y educación, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a la ciudadanía a no dejarse guiar por las voces que señalan que el país está mal.

Durante una gira por la región de la Huasteca en Hidalgo, el mandatario nacional sostuvo un diálogo con beneficiarios de los programas sociales del Gobierno federal y estudiantes, en su mayoría de ascendencia indígena.

En el acto Diálogo con la Familia Sedesol, el jefe del Ejecutivo rechazó que México atraviese por una crisis y afirmó que, aunque el gasto público fue recortado, los programas sociales como Prospera tienen su presupuesto blindado.

“Tenemos rezagos, tenemos retos, pero también tenemos importantes avances”, dijo el Presidente a los asistentes.

En el evento, Peña Nieto le señaló al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, que México no atravesaba por una crisis.

Al tomar la palabra, el mandatario nacional le dijo: “sí vivimos un momento de desafío económico, pero no tenemos una crisis económica, señor gobernador. Tenemos un momento de gran desafío, porque tenemos escenarios de incertidumbre, particularmente en lo que va a pasar en la relación con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial”.

El Presidente presumió que durante enero se crearon 83 mil empleos, lo cual, es la cifra más alta mensual en su administración. A su vez, en lo que va del sexenio se han generado dos millones 400 mil puestos de trabajo.

“En los cuatro años de esta administración, son más empleos los generados que en los sexenios completos de cualquier otro Gobierno. Y esto no es más que muestra de la vitalidad que está teniendo nuestra economía, que está permitiendo que haya consumo interno, que haya generación de empleos”, indicó.

Resaltó el avance en el sector turístico, que creció al pasar de 30 millones de visitantes, en 2015, a 35 millones, en 2016.

Sobre la política social del Gobierno de la República, el jefe del Ejecutivo señaló que “se mantiene intacta y eso nos ha permitido ampliar el número de beneficiarios, apoyar a más mexicanas y mexicanos que tanto lo necesitan”.

En el evento Peña Nieto respondió a preguntas de los asistentes; en una de ellas comentó sobre las negociaciones con el nuevo Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump.

“Me ocuparé entregándome en cuerpo y alma a defender la dignidad de los mexicanos, a defender los intereses de nuestros connacionales, donde quiera que se encuentren, y a defender los intereses de México, exigiendo respeto a nuestra dignidad”, expresó.