Cierra filas el INE ante acusaciones de fraude

El Instituto Nacional Electoral señaló que las elecciones del 4 de junio en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz fueron “pacíficas y ordenadas en lo esencial”, a partir de una organización imparcial y que en la scalización de gastos de campañas y en la investigación de 52 quejas de los partidos políticos será “implacable”. Además, calificó como “descabelladas” las acusaciones de fraude.

Los doce integrantes del Consejo General del INE dieron su posicionamiento sobre los comicios para atacar “medias verdades”, dichos que se han pronunciado “al calor de las elecciones”, dijo el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

Informó que el próximo lunes “las inquietudes sobre el desarrollo de los comicios” serán tema de una reunión de la Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales, la Comisión de Vinculación con los Órganos Públicos Locales Electorales y las representaciones de los partidos políticos nacionales.

El consejero Ciro Murayama lamentó que candidatos y líderes de partidos se hayan proclamado ganadores cuando los votos no se habían terminado de contar, lo que calicó como “irresponsabilidad política y falta de respeto a los electores”.

Señaló que las acusaciones de fraude son descabelladas: “Un fraude es un crimen electoral; por lo mismo, hay que tomarlo con mucha seriedad, Ni desdeñar denuncias sin más, ni darlas por buenas sin pruebas”.

El consejero Jaime Rivera Velázquez dijo que en Coahuila hubo elecciones “no perfectas”, como nunca las hay, pero “ampliamente concurridas y con incidentes que no dan ningún elemento objetivo para descalicarlas, pero que en sus méritos podrán ser recurridos ante los tribunales”.

En ese sentido, Murayama manifestó que “denunciar sin probar es algo inaceptable, viniendo de actores políticos que son poderosas maquinarias; incluso, la oposición recibe muchísimos recursos públicos para hacer valer sus derechos.

No son criaturas desvalidas, tienen que hacer valer sus derechos”. Expuso información de las elecciones en el Estado de México, y sostuvo que “es gratuita la descalicación del trabajo de los técnicos” que elaboraron el conteo rápido. “

Se vale no saber de estadística, no es un pecado, pero lo que no se vale es, desde la ignorancia, demeritar el trabajo bien hecho por los cientícos”.

Foto: Internet