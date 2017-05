Aplazan audiencia de ex vocera de Duarte

Gina Domínguez, quien fuera vocera del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, pidió carearse con el actual director de Comunicación Social del Estado, Elías Assad, para desahogar la denuncia en su contra por la presunta malversación de más de mil millones de pesos.

Sin embargo, luego de que la parte acusadora no se presentara a la audiencia programada para este viernes, la Juez de Control, Verónica Portilla, aplazó la misma para esta tarde.

La ex vocera de Duarte fue detenida e ingresada al penal de Pancho Viejo, en Coatepec, con base en una orden de aprehensión librada por un juez estatal por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición.

Las denuncias en su contra incluyen el uso indebido de recursos públicos en supuestas empresas fantasma, por alrededor de mil millones de pesos, entre 2010 y 2014, los años que trabajó con Duarte, preso actualmente en Guatemala.

Domínguez permanecerá en el penal de Pancho Viejo, por lo menos hasta que las autoridades definan su situación jurídica en la audiencia de vinculación a proceso, agendada para hoy.

La medida cautelar de enviarla a prisión fue tomada ante el riesgo de fuga, dado que Domínguez registra varios domicilios.

A finales de abril, Gina Domínguez reveló que en agosto de 2016, una vez que perdió el PRI la elección y el candidato ganador arreció sus denuncias por desfalcos, el ex Mandatario viajó a Houston a su residencia de Woodlands para alistar su estadía.

En una colaboración en un periódico local de Veracruz, la ex funcionaria duartista aseguró que su ex jefe, su esposa Karime Macías, su hermana Mónica y su marido Armando Rodríguez, volaron hasta la frontera con EU y de ahí se fueron por tierra. No obstante, indicó que los agentes migratorios les impidieron el paso y les confiscaron las visas a ambos matrimonios.