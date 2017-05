AMLO descalifica frente PAN-PRD para 2018

Por la mañana, los líderes del Partido Acción Nacional y del de la Revolución Democrática, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, dejaron abierta la posibilidad de conformar un frente amplio en 2018, pero ello sería “de lambiscones y paleros”, respondió hoy el líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador.

En un video difundido en Facebook y YouTube, el tabasqueño aseguró que si esos partidos quieren derrotar al PRI, pueden hacerlo desde este año, en el Estado de México. “¿Por qué esperar hasta el 18?” cuestiona López Obrador.

“Ya les hicimos un llamado a la unidad, a los dirigentes del PRD, pero se hacen guajes”, dijo AMLO, al tiempo que aseguró, el sol azteca “le hace el juego sucio a Peña Nieto”.

Dijo además que en otros estados las alianzas entre esos dos partidos han prosperado, pero no en el Estado de México no ¿por qué? “pues porque Peña no se los permite”, dijo el líder de Morena.

Por la mañana Barrales, y Anaya convocaron a una conferencia de prensa donde expresaron su interés en la confirmación de ese frente para ¿las elecciones de 2018, que incluya además a otros políticos y a académicos.

En ese año se eligen presidente, diputados y senadores.