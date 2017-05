Alertan por Uber falsos en Monterrey

Usuarios de Uber en Monterrey han expresado su preocupación luego de que se han presentado varios casos en los que las placas o modelo del vehículo asignado no corresponden a las de la unidad que realiza el servicio.

De acuerdo con Telediario, una joven de 19 años narró cómo tras abordar a un supuesto vehículo de Uber se percató de que no correspondía el conductor asignado por la app.

“Viendo el mapa vi que a mi Uber le faltaba un tramo para llegar, pero recibí una llamada de él diciendo que ya estaba ahí”, explicó la joven, quien había salido de un evento en la Arena Monterrey.

La mujer abordó la unidad luego de ver que era el mismo modelo del auto marcado por la app, pero posteriormente el chofer le explicó que su Uber Drive no funcionaba. Una vez abordo, la joven volvió a recibir una llamada del número anterior, en la cual otro hombre aseguraba ser su chofer y que se encontraba en las inmediaciones de la Arena.

“Recorrimos un tramo largo y recibo una llamada, contesto y me dicen “soy tu chofer de Uber, ya llegué a la arena, se me fue la sangre a los talones”, indicó.

Temerosa, la joven negó haber pedido el servicio, por lo que colgó y actuó normal. “Le dije amablemente que no había pedido nada para no alterar al conductor del carro en el que iba y colgué”, detalló.

Sofía pidió bajar del vehículo en una avenida, pagó 20 pesos y se dirigió hacia un grupo de personas a quienes les contó llorando lo que le había sucedido. Minutos después, el conductor regresó por el mismo sitio.

“Les conté lo que me había pasado, minutos después el señor pasó muy despacio por donde me había ido caminando y ya no pudo hacer nada porque estaba rodeada de personas”, explicó.

Este no es el único caso, en redes sociales usuarios han denunciado esta ‘falla’ de Uber, mientras que otros han reportado que se presentan como ‘Uber pool’, lo que ha generado desconfianza por miedo a que el conductor y otro presunto pasajero estén coludidas para robar o cometer otros delitos.