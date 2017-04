Agradece AMLO a Calderón por solidaridad en Twitter en torno a amenaza

Andrés Manuel López Obrador agradeció al expresidente de México, Felipe Calderón la solidaridad que mostró el panista con el tabasqueño cuando este sábado apareció una manta y una corona de muerto a manera de amenaza para impedir que se presentará en un mitin en el municipio de Acolman.

Al admitir que fue por los periodistas que se enteró hasta este domingo del posicionamiento de Calderón expresado en un tuit, el dirigente de Morena aclaró que una cosa son las diferencias políticas y otra las cuestiones humanas como la expresada por Calderón Hinojosa.

Se agradece porque la violencia es el recurso de los perversos, eso debe de desterrarse, no debe usarse la violencia, la política se inventó para evitar la confrontación, para evitar la guerra, entonces le agradezco que se haya pronunciado de esa manera, no lo sabía yo, pero se lo agradezco al igual que a Peña cuando me dio el infarto, se solidarizó porque son cuestiones que tienen que ver con lo humano, que está más allá de las diferencias que tenemos, yo no odio a nadie”, manifestó.