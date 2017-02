Activan alerta por robo de fuente radioactiva en Querétaro

Ante la sustracción de una fuente radioactiva, la cual puede ser peligrosa para la salud, el coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, dio a conocer la activación de una alerta para Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán.

Mediante su cuenta de Twitter, el funcionario federal pidió a los ciudadanos reportar cualquier información al número de emergencias 911, ya que puede representar un riesgo para la salud si se extrae de su contenedor.

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias informó que el pasado lunes 13 de febrero aproximadamente a las 11:30 de la mañana, se registró el robo de dicha fuente radioactiva -con número de serie MD40502019- en el kilómetro cuatro más 500 del Libramiento Palmillas-Apaseo El Alto.

“La fuente es de bajo riesgo; sin embargo, puede ser peligrosa para las personas si no se maneja en condiciones de seguridad o no se protege desde el punto de vista físico; lo cual podría causar lesiones permanentes a la persona que la manipule o esté en contacto con ella durante un tiempo prolongado”, detalló.

En un comunicado de prensa, la Coordinación Nacional de Protección Civil aclaró que si el material no se encuentra dentro de su contenedor, representa un riesgo importante para la salud de las personas; sin embargo, dicha fuente no es peligrosa si no se extrae de su blindaje.

Autoridades federales recomendaron a la población no manipular el equipo, ni permanecer cerca del mismo, establecer un perímetro de seguridad de cinco metros, registrar a las personas que pudieron encontrarse dentro del límite de seguridad y notificar el hallazgo a las instancias correspondientes.