Se van 100 mil priistas del partido en lo que va del año

En el último año al menos 100 mil militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas se han dado de baja del partido, reconoció el Secretario General del PRI José Hernández Cuesta.

Consideró que el proceso de afiliación no sería afectado, tras la captura del ex gobernador de Tamaulipas Tomas Yarington Ruvacaba quien será juzgado por la autoridad de Estados Unidos, acusado de los delitos de importación y distribución de drogas, lavado de dinero, fraude bancario, y estructuración de operaciones de dinero, entre los años 1999 y 2003. Así como tampoco impactarían las acusaciones contra el Ex gobernador Eugenio Hernández, u otros escándalos de políticos del tricolor.

“No, pese a las situaciones que habido y aunque el presidente peña hizo a un lado el tema de popularidad, pese a todo eso y a los diversos temas que ha habido este año, yo creo que el priismo firme ahí está, tradicionalmente siempre hemos hablado de que el PRI Tamaulipas tiene de 200 a 220 mil votos duros, y en eso estamos trabajando”, afirmó.

Reitero que en estos momentos el PRI trabaja en el proceso de reclutamiento de militantes, de verdaderos priistas que luchen y se dediquen con entrega, ya que desde el año entrante ha ido a la baja el número de militantes.

“ya no queremos alcanza grandes números de afiliados, queremos un numero representativo pero que sean de adeveras y es en el ejercicio que estamos. Hablamos de 300 mil afiliados, teníamos un numero de 400 mil, bajo a 300 que hasta ahorita estamos en ese trabajo de recaudación de papelería”, expreso.

Finalmente, lamentó la reciente renuncia por parte del Felipe Garza Narváez, “Mis respetos para el cada quien toma sus decisiones particulares, yo si no cambio de equipo de futbol menos de mi partido, en mi casa le vamos al América y somos PRI”.