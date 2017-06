Rentarán equipos de cómputo de última generación para Conalep

La Secretaria de Educación de Tamaulipas rentará equipos de cómputo de última generación para contrarrestar el déficit que se enfrenta tras los daños ocasionados por las pasadas lluvias en algunos planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional.

Agustín de la Huerta Mejía, Director General del Conalep en Tamaulipas informó lo anterior y detalló que ya están en pláticas con el objetivo de poder optimizar recursos y evitar compras.

“Estamos viendo la posibilidad de arrendar máquinas de última generación para que tengan un ciclo de vida institucional de tres años y a la vuelta de tres años se nos pongan equipos nuevos, cada compra es mucho dinero, son demasiados estudiantes, si se comprara cada tres años estaríamos gastando cerca de 10 millones de pesos”, expuso.

Agregó que están a la espera de que se valore de manera positiva el crédito para poder iniciar el próximo semestre con computadoras nuevas arrendadas con especificaciones técnicas que exigen las carreras en todos los planteles.

Refirió que se requerirá de 70 mil pesos mensuales para solventar el arrendamiento de las computadoras en los 8 planteles que tiene el Conalep en la entidad.

“La ventaja es que no tenemos que sacar dinero de golpe porque no lo tenemos y la tecnología va avanzando de modo tal que un lapso de tres años se hacen obsoletas y tienes que volver comprar y es un recurso que la mayoría de instituciones públicas no lo tienen el arrendamiento puro es una opción que nos permite mantenernos al día sin excesivo de inversión”.

De la Huerta Mejía fue entrevistado previo a la entrega de equipo de cómputo entregado de manera simbólica en el Conalep plantel Victoria para recuperar el equipo dañado recientemente por las recientes lluvias, “los daños económicos en Victoria, fueron de más de 250 mil pesos y en Tampico alrededor de 400 mil y fueron afectados aparatos eléctricos como de computo, aires acondicionados, impresoras y proyectores”.