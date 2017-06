Promueve DIF Tamaulipas curso de lenguaje a señas

A través del programa “Integra” para personas con discapacidad, el Sistema DIF Tamaulipas que preside Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, impulsa una serie de actividades encaminadas a promover la inclusión social de éste grupo de la comunidad, como el curso de “Lenguaje de Señas Mexicano” que va dirigido a los coordinadores municipales de este programa, padres de familia y maestros de educación especial.

Este taller que se llevó a cabo en el auditorio del Sistema DIF Estatal, otorgó los conocimiento básicos del lenguaje de señas mexicano, con la finalidad de que puedan brindar a la población con discapacidad auditiva una eficaz atención que motive su superación personal e integración social.

A nombre de la Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Omeheira López Reyna, Directora de este organismo de asistencia social, dijo que “es nuestra responsabilidad establecer las condiciones necesarias para que esta inclusión pueda realizarse, tenemos que abrir los caminos para que nuestros tamaulipecos se sientan incluidos en la sociedad. No podemos permitir que sientan que están solos, que no son comprendidos o que no pueden expresar sus ideas, necesidades y opiniones. Este taller nos ayudara a entender los conocimientos básicos del lenguaje de señas, así como romper las barreras en la comunicación y mejorar la atención institucional de nuestros servicios”.

En el marco de este curso, el DIF Tamaulipas hizo entrega de los comodatos de las Unidades de Transporte Adaptado a 42 municipios de la entidad, fortaleciendo de esta manera la Ruta Integra que beneficia a mas de 60 mil personas con 106 unidades de transporte.