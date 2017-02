Presentan fallas banquetas del centro de Tampico

Tampico.– Luego de que los trabajos de modernización de las banquetas tienen deficiencias así como la obra de la plaza Hijas de Tampico y la de la plaza de Armas, la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra dijo que tocará a la Secretaría de Obras Públicas en el estado aplicar las sanciones correspondientes para lo cual ellos ya documentaron todas las fallas para que la dependencia estatal actúe de forma conducente.

“Ya lo platiqué con la ingeniero Cecilia, que tenemos problemas con las banquetas, le envié ya las más deterioradas, hicimos un recorrido para enlistarlas y darle un informe detallado en qué banquetas tenemos problemas porque no las han terminado adecuadamente y otras que ya tienen tres meses y no están en buen estado y dijo que hablaría con la empresa responsable, yo estoy haciendo lo propio, aqui le mandé hablar a la gente y les dije que tenían que corregir lo que está mal porque no pueden entregar una obra en esas condiciones”, refirió.

La alcaldesa comentó que han detectado que hay banquetas que no están concluidas pues no tienen ni cemento ni el adoquín, “está el hueco y muchas personas pueden tener accidentes”.

Dijo que tocará a la Secretaría de Obras Públicas del estado determinar la sanción y quedaron de hacer un llamado a la empresa a cargo de la obra.

Peraza Guerra agregó que también hay problema en la plaza Hijas de Tampico que también trae detalles así como la plaza de Armas que tampoco está concluido “espero a fines de mes ya quede al cien por ciento, la calle Díaz Mirón y Olmos también tiene problema con banqueta y adoquín”.