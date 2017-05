Piden que Gendarmería salga a vigilar en Madero

MADERO.- Ante la partida de centenares de Policías Estatales es necesario que la Gendarmería Nacional salga a realizar los rondines necesarios en colonia y primer cuadro de la ciudad.

Juan Torres Sáenz, secretario del Ayuntamiento, destacó que han solicitado el apoyo de la corporación de manera reiterada, pero la respuesta de los mandos es que han estado trabajando en los distintos puntos para reducir los robos.

Pero, desde su punto de vista, considera que no hay tal presencia de los gendarmes, “nos dicen que están trabajando, pero no lo vemos, la ciudadanía no los ve; en la playa hay algunos ellos, no hacen los rondines; hemos hecho la petición”.

Explicó que es necesario que salgan de la playa para que ayuden al resto de las corporaciones a disminuir los atracos del fuero común, como el robo, que sigue en aumento.

Enfatizó que en la zona hay más de 200 policías de la Gendarmería, desplegados en los municipios, por lo que pide que por lo menos 50 hagan trabajos de seguridad, principalmente a pie en la el primer cuadro de la ciudad.