Piden elevar penas para quienes atenten contra profesionistas

TAMPICO.- Al considerar que, de acuerdo al índice de criminalidad, las profesiones de abogado, periodista y sacerdote son las de mayor riesgo, el abogado penalista César Fentanes Banda dijo que los diputados locales y federales deben endurecer las penas que apliquen en contra de quienes atenten contra estos profesionistas.

“Periodistas, abogados y sacerdotes son las profesiones más peligrosas. Ser sacerdote, incluso, pues uno dice qué tiene qué ver una cosa con la otra, pues también han sido víctimas, los abogados estamos expuestos y periodistas muchísimo más”, indicó.

Dijo que debe haber penas más severas para quien ataque a quienes desempeñan este tipo de labor, pues recalcó que muchas veces les impiden desempeñar su labor con total libertad. “Nosotros no podemos denunciar, hablar o ejercer nuestra profesión porque inmediatamente nos atacan, nos pasa como a ustedes ciertos temas, ciertas personas no las toquen, no las denuncies, no les hables y eso permea la impunidad”, agregó.

El caso de los activistas sociales indicó que también amerita penalidades más duras ya que se vuelven una especie de abogados porque se enfrentan a injusticias.

Fentanes Banda mencionó que toca a los congresos locales y federales legislar para que haya un castigo más severo, pero también para que se les brinde mayor protección “que haya penas más severas sobre todo periodistas y activistas hemos visto hechos lamentables en contra de ellos”.