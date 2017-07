Pide la UCD no dejarse engañar por falsos líderes

Magdalena Pedraza Guerrero, dirigente de la Unión Campesina Democrática en Tamaulipas, pidió a la gente que no se deje engañar por personajes que se hacen pasar por la UCD.

Y explicó: “hoy quienes transitan en el Estado pareciera ser que ellos están en una confusión total porque creen que están afi liados a la UCD, pero resulta que la UCD se metió a un litigio en el cual lo hemos ganado, estamos con toda la documentación en regla y por eso lo presentamos con los diferentes secretarios en todo el país y con los funcionarios correspondientes en Tamaulipas, en la cual les explicábamos que todos los demás vehículos que traigan una persona con un sombrero, o que traigan el nombre de alguna persona no tiene nada que ver con la UCD”.

Enfatizó que se está demostrando que la UCD está ganando su nombre y su emblema y que está registrado ante las estancias legales que corresponden, por lo que advirtió: “vamos en la acción penal y no vamos a claudicar, vamos a meterlos a la cárcel, porque están lucrando con la UCD”.

Finalmente, dijo que las cosas se defienden ante las instancias que corresponden, no es en cualquier lugar, por lo tanto volvamos a decirle a nuestra gente, a nuestros compañeros, que no caigan con gente como Toño Tirado Patiño, porque no pertenece a la UCD y ha engañado a través de muchos años a la gente y que no se crean de Raúl Quintanilla en la frontera, ni de Miguel Ángel Almaraz, que tampoco tienen nada qué ver en la UCD.