Pescadores prevén crisis

Los integrantes de las diferentes cooperativas esperan una severa crisis para el sector pesquero, al anunciarse la veda de camarón para el sistema lagunario, debido a que se verán perjudicados más de cinco mil familias que radican en los siete poblados pesqueros de la Laguna Madre.

Todo eso al verse limitados en el ingreso de sus recursos económicos, por lo que se viene demandando ya la creación de fuente de empleo que les permitan sobrevivir durante esta temporada. Sería a partir del 22 de Mayo tentativamente al cinco de julio del presente año, es cuando quedaría la prohibición la captura del crustáceo, lo que vendrá a perjudicarlos al enfrentar crisis económica al acercarse la fecha de graduaciones donde tienen que realizar gastos para celebrar que concluyen sus estudios de nivel básico.

De acuerdo a la información de Alejandro Alejandre, líder vitalicio de la Tiple S que funciona en Punta de Piedra, dijo que el mes de mayo es cuando los pescadores ribereños tienen la mayor captura de camarón, por lo que se ven perjudicados al serles impuesta la veda desde atrás de un escritorio ubicado en las oficinas centrales del instituto Nacional de Pesca y la Conapesca, sin que se realicen los estudios correspondientes.

En tanto que el actual presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Norte de Tamaulipas, Enrique Lozano Garza, anunció que se iban a realizar estudios correspondientes en coordinación con los biólogos de la Universidad del Mar, ubicada en el poblado pesquero La Pesca, municipio de Soto La Marina, estos no pudieron concretarse este año y por lo pronto les fue impuesta ya la fecha. Serán 45 días que dura la veda de esta especie, más de cinco mil familias que se verán afectadas, al no poder realizar las labores que realizan para el despique de camarón, no podrán contar con los ingresos económicos que perciben, enfrentando crisis económica por falta de dinero.