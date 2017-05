“Paz y Prosperidad” Objetivo para Tamaulipas en PED

Este jueves el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca presentó el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en el que destacó tres ejes fundamentales.

La propuesta es alinear y articular las políticas e instituciones públicas en termo a estos tres ejes entrelazados: seguridad pública, bienestar y Desarrollo Económico Sustentable.

“Se trata de construir La Paz y de recuperar la tranquilidad mediante la generación de condiciones institucionales, económicas y sociales para la restauración de las relaciones interpersonales, la atención de las necesidades de la población y la resolución constructivas de los conflictos; no acabar la violencia con más violencia”, señaló el ejecutivo estatal.

La seguridad ciudadana se centra en el bienestar de las personas como elemento indispensable de las personas como elemento indispensable para el desarrollo humano.

Está consiste en la protección de un núcleo básico de Derechos como el derecho a la vida y a la integridad física y material de la persona.

En el eje de Bienestar Social se atenderá el deterioro progresivo en la calidad de vida de las personas en Tamaulipas requiere de construir una institucionalidad social que no h existido antes señaló el gobernador tamaulipeco.

Para ello dijo se debe identificar y atender de manera integral el rezago educativo, la falta de acceso a servicios de salud, la escasez de oportunidades laborales no precarias, la dificultad para la crianza familiar , la desvalorización delas labores de cuidado, la afección psicoemocional y la falta de espacios dignos para la convivencia, entre otros factores.

En el eje de desarrollo económico sostenible mencionó que el gobierno del estado detonará el potencial en los sectores energético, Agropecuario y exportador, promoviendo la formación continua y la articulación socioempresarial para elevar la productividad, lo que deberá reflejarse en el ingreso familiar.

“Se sentarán las bases para un entorno institucional que propicie la creación y financiamiento de pequeñas y medianas empresas, la conexión con proyectos estratégicos estatales como la creación de un clúster energético , la terminal portuaria en Matamoros, y la Ciudad de la Salud en Reynosa y promueva el turismo cinegético, ecológico y gastronómico, entre otros generando empleos de calidad’ indicó.

En el evento realizado en el Polyforum de esta capital estuvieron representantes de los sectores productivos, organizaciones civiles, diputados locales y federales así como sociedad civil.