Participarán obreros en desfile del Día del Trabajo

Aunque no tiene que festejar, los obreros agremiados en la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), ya están listos para participar en el desfile conmemorativo del Día del Trabajo.

“Ya se nos hizo la invitación, es una fiesta de los trabajadores, y lo que los trabajadores en determinado momento tengan que expresar para bien o para mal están en su derecho de hacerlo”, expresó Luis Iber Terán Trujillo.

El Coordinador Estatal de ese organismo dijo que esta ocasión harán presencia en los eventos cívicos con contingentes pequeños de entre 300 a 500 obreros en algunos municipios de la entidad.

Confirmó la participación de esa central de trabajadores en los municipios Altamira, Madero, Reynosa, Tampico, Matamoros y Victoria, “Yo no puedo darte un número, a los obreros se les hizo la invitación y ellos están en su derecho de si marchan o no marchan”.

En ese punto, añadió que el sentir de algunos obreros con respecto a la actual situación que atraviesa ese sector no es muy optimista ya que la situación laboral no está en su mejor momento.

“Yo les he dicho que están en su derecho, si usted quiere decir que no hay trabajo vayan y expresen que no hay trabajo, si quieren expresar que están a gusto, vayan y expresen que están a gusto, si quieren expresar que no están de acuerdo con sus líderes vayan y expresen que no están de acuerdo”, expresó.

En esta ocasión el desfile del 1 de mayo se realizará en el área del estacionamiento del Parque Bicentenario y no sobre la calle Alberto Carrera Torres como tradicional mente se hace cada año, al respecto Terán Trujillo dijo que al final de cuentas cualquier lugar es bueno para expresar las demandas de los trabajadores.