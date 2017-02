Padres de Familia se manifestaron en contra del Subsecretario de Educación Básica

Cd. Victoria, Tamps., a 13 de febrero de 2017.- Padres de Familia del Centro de Atención Múltiple(CAM) de nueva creación de Altamira, se dijeron engañados por el subsecretario de Educación Básica, Julio Pimienta Prieto.

Por ello acudieron este lunes a las instalaciones de la Secretaría de Educación de Tamaulipas y con cartulinas, exigieron al funcionario les cumpla su palabra empeñada, ’No les firmo documentos porque les estoy dando mi palabra y es lo más valioso que tengo, les dijo en aquella ocasión.

Y es que refieren los manifestantes que en el CAM, Pimienta se comprometió a mantener en la dirección a la maestra Edna Rivera quien es la fundadora de ese centro de atención, lo cual incumplió ya que les han querido imponer a otra, la cual realizo actos que perjudican a ese centro de educación.

Tras conocer la problemática el funcionario de la SET, se comprometió a no remover a la maestra Edna Rivera, “dijo que él se comprometía a que no sería removida la directora fundadora, no doy documento porque mi palabra es lo más valioso que tengo, pero no cumplió su palabra”, expuso un padre de familia.

Justificó el rechazo de los padres de familia bajo el argumento de que la nueva directora se ha dedicado a insultar a los padres de familia, “viene de otro CAM donde hay mucha corrupción en ese CAM los que mueven todo son unos verdaderos rateros, tenemos pruebas de que les hacen firmar los cheques de las becas a los padres de familia y ellos los cobran”.

Ante el incumplimiento, alrededor de diez padres de familia, encararon al subsecretario de Educación Básica durante el desarrollo de los honores este lunes y con cartulinas le exigieron que cumpliera con su palabra.

Al término del acto cívico sostuvieron un encuentro con el funcionario en mención quien les dijo que no se puede mantener a la directora en el cargo debido a que ha estado sujeta a un proceso administrativo en la SET.

“Lo que queremos que manden a una persona que no esté viciada, que sea honesta, que demuestre que quiere trabajar por el CAM”, expresó.