Moreno Valle, pide a clase política no participar en marcha vs Trump

El aspirante a la Presidencia de México, Rafael Moreno Valle, hizo un llamado a la clase política de México y al Gobierno Federal a no participar en las marchas programadas para este domingo 12 de febrero en contra de las acciones de Donald Trump hacia México.

El también ex Gobernador de Puebla, estuvo en rueda de prensa en la sur del estado, previo a participar en una cabalgata de 12 kilómetros en el municipio de Aldama, en donde hizo un llamado para que las marchas contra Trump sean un “esfuerzo ciudadano”.

Moreno Valle consideró que la marcha no debe ser ni a favor ni en contra de nadie local, sino un mensaje hacia el exterior, particularmente hacia los Estados Unidos, de que los mexicanos estamos unidos y que somos capaces de hacer a un lado nuestras diferencias ideológicas y partidarias para defender a nuestros paisanos en la unión americana y para defender los intereses nacionales.

“Me parece que lo prudente es que los partidos de un paso atrás y también el propio gobierno no trate de manejar el tema como algo a favor. Yo no estaré participando y hago el llamado a la clase política para que pueda dar un paso atrás y se vea un esfuerzo ciudadano, no es el tiempo de estarnos dividiendo es el tiempo de la unidad”, precisó.