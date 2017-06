‘Yo mato con trabajo los chismes’: Magda Peraza

TAMPICO.- “Con trabajo respondo a los chismes que hacen en torno a mí. La bodega donde hay enseres almacenados no es clandestina, es del Ayuntamiento, si fuera algo ilegal no las tendría en un lugar que por muchos años ha rentado el municipio para bodega, las tendría en un lugar particular, privado. Yo invito a la regidora América Sandoval a que me demande, si tiene pruebas en mi contra, pero yo tengo facturas que respaldan que esos enseres que hay en la bodega no son donativos sino que los compramos en subasta y son para regalar cuando se necesite”, declaró la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, presidenta municipal ante las acusaciones que la edil de extracción perredista ha hecho en su contra sobre supuestas donaciones que, asegura, la alcaldesa tiene escondidas para beneficio propio en una bodega de la colonia Nuevo Aeropuerto.

La primera autoridad porteña lamentó que la regidora perredista se dedique a atacar sin fundamento, cuando lo que debe hacer es gestionar al igual que los demás beneficios para la población.

“No soy la única que aquí tiene obligación de gestionar, todos debemos hacerlo; esos aparatos que allí están guardados los compramos en una subasta; son cosas que, por ejemplo, una lavadora que en precio normal anda en 4 o 5 mil pesos, nosotros las adquirimos a mil pesos y así otros aparatos que hemos ido regalando cuando se necesita no son una donación; la donación que nos hizo Hacienda ya fue entregada en las colonias ante los medios de comunicación y bajo el respaldo correspondiente”, agregó la alcaldesa.

Peraza Guerra indicó que el donativo que hicieron a finales del año pasado unos empresarios, con motivo de las inundaciones, de igual forma fueron entregados a los beneficiados en un evento que se hizo en la zona norte de la ciudad al cual asistieron los que hicieron el donativo y ante ellos se entregó, con la finalidad de que estuvieran seguros que lo que ellos donaron había sido entregado a las personas que lo necesitaban.