No habrá más basificaciones en los hospitales: José Narro

Además de señalar que no habrá más basificaciones en los hospitales pues ya otorgaron las que tenían previstas, el secretario de Salud, José Narro Robles, anunció que están trabajando en una auditoría en conjunto con la Secretaría de Hacienda y gobiernos estatales para ver porqué hay más empleados administrativos que médicos y enfermeras y resolver esa situación.

“Voy a darles una información de orden general, nacional y voy a referirme al caso de Tamaulipas. El gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto se comprometió a hacer en tres fases un proceso de formalización, resulta que la cifra comprometida, pactada entre los servicios estatales de salud, el sindicato y el nivel federal se cumplió, 65 mil trabajadores en el país se formalizaron”, dijo.

El costo del momento en que se arrancó el programa 2014, diciembre de 2017 ascenderá a cerca de 25 mil millones de pesos, agregó. Fue claro al decir que el compromiso se ha cumplido, lo que Peña Nieto aprobó se cumplió que fueron 65 mil, de los cuales mil 428 corresponden a Tamaulipas.

“Sí quedan pero el compromiso que se había adquirido está cumplido. En cualquier sistema de salud hay trabajadores eventuales y las plazas de eventuales son eso, que no se engañe a la gente, no todos pueden tener plaza lo que sí deben tener son sus derechos y no estar subcontratados, su sueldo”, agregó.

Por ello es que el Secretario de Salud dijo que están haciendo una auditoría laboral en todo el país y pronto la van a concluir. Con ese trabajo, aseguró que sabrán de qué tamaño es el problema pues advirtió que eso no puede seguir.

Recordó luego que en el gobierno de Felipe Calderón se regularizaron 68 mil trabajadores y en el de Enrique Peña Nieto 65 mil, “ésto no puede seguir no hay forma de que sigan”. Dijo que la auditoría es con Hacienda, con la participación de los gobiernos estatales y darán a conocer de qué tamaño es el problema y qué pueden hacer. “No podemos tener más administrativos que técnicos, médicos ni enfermeras”.

También mencionó que han avanzado en el tema de asegurar que se hace la comprobación de todo y lo que no se ha podido solventar, la Federación ha hecho las denuncias penales Además practican auditoría para saber porqué hay tanto personal administrativo correspondientes “y en cuanto encontremos desvíos seguiremos actuando de la misma manera, no importa el nivel de gobierno hay que garantizar a la sociedad que los recursos se apliquen pues en Salud no se puede fallar, es doblemente irracional, criminal, delincuencial fallar con los recursos públicos en materia de salud”, finalizó.