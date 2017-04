Falta de lluvias no afecta al sector ganadero

El sector ganadero no presenta hasta este momento problemas por falta de lluvias, aseguró el Subsecretario de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Abel Gamez Cantú, añadió que pese a que las precipitaciones que se han registrado no han sido generalizadas y en algunas regiones incluso no se han presentado, todavía no se tienen reportes de afectaciones.

Una vez que finalizo el invierno, en distintas regiones de la entidad y de forma escalonada se ha tenido humedad y para el próximo mes inicia la temporada de lluvias, por lo que el pronóstico es bueno.

“El agua siempre es una bendición desafortunadamente no han sido generales las lluvias han sido aisladas en algunas regiones, pensamos que no va a ser tan critica la situación, ya estamos en abril y en mayo se generalizan las lluvias”, señaló.

El funcionario de la Secretaria de Desarrollo Rural, refirió que en cada lluvia registrada han caído entre una pulgada y media y dos pulgadas lo que es buen augurio para que los pastos se recuperen y con ello mantener al ganado en buen estado.

En cuanto a los apoyos que reciben de melaza y sales minerales para los animales estos no se han detenido e incluso las asociaciones ganaderas de cada municipio son las que se encargan de hacer la entrega de dichos beneficios.

“Ya se han entregado algunos apoyos de melaza y que estamos en pláticas con el ahora Presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas para tener coordinación en programas de apoyo a la actividad pecuaria”, indicó.

Por último, comentó que pese a la situación que se enfrenta hasta el momento no se tienen reportes de muertes de bovinos a causa de falta de alimento o agua en ninguna región del estado.