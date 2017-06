Encuentran irregularidades en gasolineras de Reynosa

El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Tamaulipas, Alejandro Martínez Castañón, dio a conocer que en tres gasolineras la PROFECO encontró irregularidades por no dar litro de a litro y fueron turnadas a la PGR.

Así mismo dijo que estas tres gasolineras que están en investigación en la ciudad de Reynosa, no se encuentran inmovilizadas, no quiere decir que no tengan una responsabilidad penal entonces en ese sentido deben de estar funcionando, pero los procedimientos que inicie la PGR no son competencia de la Profeco.

En el caso de estas estaciones de servicio que son procedimientos del 2016, en suma de sanciones fueron casi un millón de pesos por los tres establecimientos, refirió.

Señaló que las verificaciones a las estaciones de servicios por parte de las oficinas centrales se han reforzado y existen 500 establecimientos en todos el Estado. Indicó que en algunas se han encontrado irregularidades, muchas de ellas asociadas a no entregar litro de a litro pero hay que recordar que hay 22 causales que pueden originar la inmovilización de un instrumento o que de alguna manera se inicie un procedimiento por infracciones a la ley y solo una de esas causales está asociada a temas de litro de a litro.

“Hay temas de software, temas jurídicos, técnicos y mecánicos. Pero las principales y de más injerencia tiene que ver con litros de a litro, otra por no tener en términos jurídicos el título de copia del modelo prototipo y en algunas ocasiones hay defectos técnicos en las mangueras que si gotea, que si no corta en cierto tiempo”.

Finalmente comento que la calidad de los combustibles no es un asunto que le compete directamente a la Profeco tendrá que ver en su momento Petróleos Mexicanos quien es la encargada de hacer los análisis de los líquidos.