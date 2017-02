Disminuye plantilla de trabajo en Centros de Apoyo al Desarrollo Rural

En los últimos años ha disminuido plantilla de trabajo en diferentes Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader), sobre todo en Municipios más pequeños aledaños de la frontera norte de Tamaulipas, lo cual en definitiva es preocupante porque se deja de prestar el auxilio técnico que los productores requieren para el desarrollo de la actividad agropecuaria.

Jesús Guadalupe González García, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sntsagarpa), Sección 38, dijo en varios centros de trabajo ha disminuido la plantilla casi en un 80 por ciento, derivado de la política de austeridad que viene aplicando la Administración Federal, como es la no contratación de personal que ha sido dado de baja por jubilación, o por cualquier otro motivo.

El dirigente, dijo “tenemos los Caders con menos personal, son los situados en Méndez, Ejido El Canelo de San Fernando, Miguel Alemán y Guerrero, sin embargo, ahorita donde hay un poco más de trabajadores, son los de Río Bravo, Control, al igual que el situado en Distrito de Desarrollo Rural 155 que abarca Reynosa y Díaz Ordaz, con los que se viene atendiendo.

González García, destaco que conforme ha pasado el tiempo muchos de los trabajadores pasaron al retiro, o cumplieron su servicio de antigüedad y por decisión de la Administración Federal, estos puestos en la Sagarpa ya no son ocupados, debido a la política de austeridad que desde hace muchos años se impuso, “ahorita todo está paralizado no hay actividad a nivel gremio, esperaremos más delante fechas”, sin embargo no se observa cuando cambiara la situación.

Finalmente, dijo lo que está pendiente por salir la segunda quincena de febrero, es el pago de estímulos 2016 al personal de centros de trabajo, que haya hecho las funciones en el área de Pro Agro, todo lo cual lleva un seguimiento importante por parte del Sindicato, el cual continua con la gestión de los diferentes asuntos que han presentado los agremiados a fin de buscarles solución.