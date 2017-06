Detecta CNDH roedores e insalubridad en penal

La Segunda Visitaduría de Derechos Humanos detectó roedores e insalubridad en el penal de Altamira, lugar a donde emitió las recomendaciones necesarias para que corrijan las anomalías.

Cirilo León, Segundo visitador, informó que como autoridad encargada de los derechos humanos, tienen obligación de vigilar que no se violenten los derechos de las personas por lo que realizan visitas a los lugares de internamiento de la zona y en los casos donde amerita han emitido recomendaciones.

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos hace una visita, un levantamiento, un señalamiento a las autoridades para que hagan las reformas y adecuaciones y les toca a ellos hacerlos y la Comisión regresa hasta el siguiente año”, indicó. Reveló el entrevistado que sí han detectado irregularidades en Altamira, “Se les ha señalado la falta de limpieza y hay roedores, algo así, no se han quejado y si no lo hacen regularmente será porque no quieren problemas, porque sí se presta muchas veces”, señaló.

Descartó que haya sobrepoblación en el penal de Altamira, pues hay espacio suficiente. “Más que nada son las condiciones del edificio, la falta de limpieza y no se les da un plazo, la Comisión regresa en un año para ver si ya subsanaron”, agregó