Un cuarto de siglo Tamaulipas perteneció al crimen: FGCV

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusó que quiénes gobernaron en un cuarto de siglo a Tamaulipas de entregar el estado al crimen organizado y debilitar las instituciones de Seguridad Pública del Estado.

“La situación que no dejaron los pasados gobiernos estatales, irresponsables y coludidos con la delincuencia es mas lamentable de lo que no hubiéramos podido imaginar. Los Gobiernos Estatal anteriores no solamente de pactar con delincuentes, sino también de debilitar las instituciones de Seguridad Pública del Estado”, acusa en un video que llegó a esta redacción y que luego compartió en sus redes sociales.

Como ejemplo cita que de los más de nueve mil policías que requiere Tamaulipas sólo encontró 2 mil 700, la mayoría sin preparación, equipo, ni armamento suficiente, señala además que encontraron Cámaras de Vídeo vigilancia descompuestas e insuficientes.

“Encontramos una Procuraduría General de Justicia inoperante, abandonada e insuficiente, sin la tecnología ni inteligencia necesaria para enfrentar a los delincuentes y una elevada desconfianza ciudadana sobre su función”.

Reconoce que por primera vez en más de 10 años, su Gobierno interviene en los penales, para erradicar las practicas criminales que desde ahí se llevaban a cabo e iniciaron con el traslado de internos de varios penales para acabar con loa grupos de control.

Se compromete a en breve iniciar loa trabajos para modernizar el modelo de operación para tener penales seguros, funcionales y adecuados.

Habla de fortalecer la relación con el Gobierno Federal y las fuerzas armadas para no solamente detener a los líderes criminales, sino también para desmantelar la estructura financiera y materiales que les permiten seguir reclutando delincuentes.

Señala que va a implementar una estrategia que permita reeatablecer el tejido social recuperando espacios públicos de los tamaulipecos y lo mas importante señala, rescatar a las generaciones que nos fueron arrebatadas por la delincuencia y no permitir que las nuevas generaciones sean coptadas.

Dijo que su gobierno ha encarcelado notarios y que como nunca antes han caído jefes de carteles de diferentes grupos criminales y del cierre de los negocios de giros negros como casinos que fomentaban la prostitución de menores.

“Decidimos intervenir en la Oficina de Tránsito del Municipio de Reynosa, con el objetivo de apoyar a la alcaldía en su tarea de supervisión y cumplimiento de la ley, no podemos permitir que existan en el municipio cientos de taxis piratas que son parte de la inseguridad que se vive en la ciudad “.

Revela que pidió al Gobierno Federal ampliar y fortalecer su presencia, de manera especial para combatir los delitos federales con inteligencia en las aduanas tanto para el contrabando de armas como de otras mercancías ilegales.

“Está lucha por pacificar el Estado, para restablecer el orden y el Estado de derecho, es una lucha en la que vamos con firmeza, determinación y compromiso; vamos no con lo que uno quiere, sino con lo que uno cuenta y en la medida de nuestras posibilidades”.

Dice estar consciente de las acciones de violencia que se han vivido en este tipo y que tiene claro que los tamaulipecos lo eligieron con una prioridad, restablecer la paz y el Estado de Derecho en el Estado.

“No me voy a detener” precisa y luego revela que ha exigido a las autoridades locales que tampoco lo haga y dice: “el que no quiera cumplir que se haga a un lado”.