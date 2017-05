Continúan clases en el CONALEP pese a enfrentamientos en Reynosa

Cd. Victoria, Tamps.,- Pese a la situación de inseguridad que enfrenta el municipio de Reynosa, por los enfrentamientos entre grupos delincuenciales, las clases en el Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP), continúan de manera normal, informó Agustín de la Huerta Mejía.

No obstante, el Director General del Conalep en Tamaulipas, aclaró que queda a criterio de los padres de familia enviar o no a sus hijos a clases, pero adelantó que no se están tomando acciones contra quienes no acuden al plantel.

“Estamos conscientes de la situación y obviamente no estamos tomando cartas o acciones en contra de quienes no llegan a clases, sabemos que por situaciones de riesgo que suceden puede ser que no pueden salir de casa, que no haya transporte o que consideran un riesgo asistir los padres de familia para que sus hijos vayan a la escuela”.

Aunque existen protocolos de seguridad, dijo que se ha indicado a los directores que en caso de una situación de riesgo no dejen salir a los estudiantes, ”lo más seguro para que los jóvenes estén salvaguardados es en la escuela, es el lugar más seguro, el primer protocolo es no salir, no permitir la salida de los estudiantes”.

Hasta este momento no se han realizado simulacros de balaceras en los planteles de Tamaulipas, pero es un tema que será tratado en la reunión que sostendrán los directivos el próximo viernes en Nuevo Laredo, adelantó Agustín de la Huerta Mejía.

Por último, comentó que hasta este momento no se ha contemplado la posibilidad de recortar los horarios en el plantel de aquella ciudad fronteriza que se ha visto inmersa en balaceras y situaciones de riesgo las últimas semanas.