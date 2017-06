Clínica de PEMEX por problemas de higiene para cirugías

Desde el pasado mes de febrero que en la clínica de Pemex de Tampico no funcionan los aires acondicionados, situación que está generando problemas y condiciones antihigiénicas en los pacientes por lo que la dirigencia sindical dialogará con la empresa a nivel nacional para dar una solución al problema.

Ana María Herrera, secretaria general de la Sección 33 del STPRM, informó que siguen con la falta de aire acondicionado en las unidades médicas, en el caso de la sección que ella le compete a la clínica Tampico y el Hospital Regional.

“Ahorita hay en hospitalización, hay muchas partes donde no hay clima no se pueden abrir ventanas porque se llena de moscos en las noches, la falta de medicamento ya se envió la queja a nivel nacional, se está viendo a nivel de previsión social y yo el próximo lunes estaré en la ciudad de México atendiendo ese asunto”, refirió.

Habló de que incluso sostuvieron una discusión fuerte porque no permitían ni siquiera poner abanico, ésto por la comisión de seguridad e higiene que no lo permite y señaló que tal vez en febrero o marzo era pasable la situación

pero ahorita no es antihigiénico por el intenso calor que se siente.

La líder sindical dijo que también se habían suspendido las cirugías señalando que un total de 50 debieron ser reprogramadas porque no estaban funcionando los aparatos de anestesia.

“Ya se reactivaron, duraron una semana suspendidas, nos enteramos, platicamos con el director y nos comentó que el motivo de la suspensión fue primero que los cinco aparatos de anestesia debían tener mantenimiento y eso se hace a contrato por lo que la empresa que lo iba a hacer les pidió una semana para hacerlo y dejaron un aparato en uso que iba a ser para emergencias y para algo que ya estuviera programado pero el lunes hubo una tormenta muy fuerte que hubo descargas eléctricas en el hospital y el único aparato que funcionaba se descompuso, ese fue el motivo sí duro una semana pero ya está restablecido”, detalló la informante.

Aclaró que las cirugías de emergencia sí se hicieron pues la misma empresa a cargo del mantenimiento dieron de respaldo una y las no urgentes, unas 50, se reprogramaron, en total fue una semana que no hubo cirugías”, añadió.

Comentó que fue sobre todo en la especialidad de traumatología donde también han tenido que reprogramar cirugías

porque tienen el problema de que no hay insumos.

“Por decir, en traumatología se han diferido mucho las cirugías por un clavo o reposición de férulas, pero nos dicen que quedará solucionado en alrededor de una semana o quince días, vamos a ver si es cierto el lunes estaré en México”, finalizó.