Clausuran 300 establecimientos con venta de alcohol

Al menos 300 establecimientos con venta de alcohol han sido clausurados por incumplir la ley reglamentaria en los últimos dos meses, informó el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Arturo Soto Alemán.

Las causas principales de estas clausuras son por ser lugares donde se incita a la prostitución, que no cuentan con licencia de alcoholes que están completamente en el clandestinaje o porque tienen cambio de giro.

“Es decir que tienen una licencia de alcoholes para un minisúper y en realidad es un depósito, tienen licencia para un restaurant bar y ni siquiera tienen cocina y eso la ley reglamentaria dice que es clausura, en algunos otros casos se ha detectado lugares que no están respetando el horario y eso se sanciona en base a lo que establece la propia ley reglamentaria”, explicó.

Añadió que se ha trabajado en distintos sectores revisando los centros de venta de bebidas alcohólicas porque la intención es tener plenamente identificados a los propietarios de las licencias de alcoholes, es decir que estén a nombre de quien realmente los está operando.

“Que no salgan a nombre de una persona y la trabaje un tercero porque eso la ley reglamentaria no lo permite, estamos siendo muy exhaustivos en ese tema avanzamos a paso muy firme en el tema de la revisión a los centros que venden bebidas alcohólicas, no tenemos prisa queremos ser muy exigentes con nosotros mismos”.

Recordó que también se ha visitado seis casinos donde fueron embargadas dos mil máquinas tragamonedas de las que 350 no presentaron pruebas y alegatos, por lo que serán adjudicadas al gobierno estatal.

En ese punto mencionó que se están clasificando las mismas para saber cuál es el valor de las mercancías, “y una vez adjudicadas darán más ingresos a la entidad para el próximo año, “adicionalmente si salen a la venta esas máquinas nos quedamos con el producto de esta venta “.