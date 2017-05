Acusa IP omisión de Egidio en seguridad

El empresario victorense Abelardo Osuna acusó que las pasadas administraciones en el Estado fueron omisas en el tema de seguridad.

Osuna señaló particularmente al Gobierno de Egidio Torre, el cual dijo que no enfrentó a la delincuencia, pese a que la crisis de inseguridad crecía por todo Tamaulipas. “Tengo que ser muy honesto, es la primera vez que veo un gobierno haciéndolo así, dado que lo único que vimos en mucho tiempo es que en Tampico (por ejemplo) las cosas cada vez se ponían peor”, expresó el empresario.

“Por supuesto, lo que ha hecho el gobernador (actual) en Reynosa, me tiene muy contento, qué bueno que tiene agallas, me da gusto, se necesitaba algo así; tengo que ser honesto, no lo hacían de esta manera”.

Abelardo Osuna apuntó que Tamaulipas ha sido una de las entidades más afectadas por la delincuencia organizada, que se agravó por la omisión del gobierno. También confió en que tras la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 20162022, por el Gobernador, la situación de seguridad mejore en la Entidad