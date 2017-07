Acusa Cabeza de Vaca a pasada administración por robo de medicamentos

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que se han interpuesto denuncias penales tras asegurar que han detectado robos de medicamentos e irregularidades en la adquisición de los mismos cometidas por funcionarios de la pasada administración priista.

El Mandatario aseguró que ya se hicieron investigaciones al respecto, aunque no precisó a cuánto asciende el monto de los fármacos que, señala, han sido robados, ni los nombres de las personas involucradas.

“Ya se hicieron investigaciones, se sigue el proceso ya están las denuncias puestas, bueno, que cada quien asuma su responsabilidad porque no se vale que llegue una familia, un niño enfermo a una de las clínicas y hospitales y resulta que no hay medicamento porque alguien se los robó, eso ya no va a suceder”, declaró.

Cabeza de Vaca aseguró que el desorden administrativo y el tráfico de medicamentos han sido causantes del actual de desabasto que impera en los hospitales públicos de la entidad y que ha alcanzado un 45 por ciento.